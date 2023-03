A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré às 18h13 deste domingo (5).

O proprietário de um sítio na estrada do Uru, cerca de 4 Km da cidade de Kaloré, relatou que na manhã de domingo (5) ao verificar o gado que estava no seu pasto, foi notado que durante a madrugada mataram uma novilha e levaram a carne, deixando no local somente as vísceras do animal. Diante do fato, procurou a Polícia Militar que fez as devidas orientações.