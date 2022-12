Andarilho estaria ameaçando pessoas nas ruas de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h56 desta quarta-feira (21) na Rua João Maximiano.

Conforme a PM, foi repassado que um andarilho estaria andando na rua com uma faca nas mãos e ameaçando as pessoas. Durante patrulhamento foi abordado o indivíduo com bananas na mão e um pacote de bolacha. Relatou estar com fome e estaria pedindo alimento para sobreviver.

Foi localizada uma pequena faca de serra em seus pertences, que disse utilizar para cortar alimentos. Como ninguém manifestou o interesse em representar criminalmente ele foi orientado e liberado no local.