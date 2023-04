Ambulância de Borrazópolis se envolve em acidente

Um acidente de trânsito envolvendo uma ambulância Sprinter da Saúde de Borrazópolis e um Fiat Uno na Rodovia do Milho (PR-170) deixou três pessoas feridas, na tarde de terça-feira (11), por volta das 15 horas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do posto Ubá do Sul, a batida aconteceu próximo a cidade de Novo Itacolomi, na região conhecida como Risca Faca.

A ambulância trafegava sentido entroncamento da PR-453 e ao atingir o Km 154 mais 800 metros envolveu-se em um acidente do tipo abalroamento lateral com o Fiat Uno que trafegava no sentido oposto.

O motorista da ambulância, 53 anos e uma passageira de 80 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Borrazópolis.

O condutor do Fiat Uno, 43 anos, também teve ferimentos e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Novo Itacolomi.

As causas do acidente estão sendo apuradas.