Aluna de 13 anos é agredida com garrafada em colégio de Borrazópolis

Na tarde de terça-feira (11), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal no Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, localizado em Borrazópolis. De acordo com informações da pedagoga, uma aluna de 13 anos foi agredida com uma garrafada na cabeça, além de socos e chutes que causaram lesões no rosto, incluindo o olho direito. As agressoras eram duas irmãs adolescentes de 15 e 17 anos.

Após ser informada sobre o ocorrido, a avó da vítima, de 57 anos, decidiu representar contra as menores infratoras. As agressoras foram apreendidas e encaminhadas, junto com a responsável de ambas, para a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal para as providências necessárias.

Antes de seguirem para a delegacia, todas as partes envolvidas foram encaminhadas para o Hospital Municipal para que fosse feito um laudo de lesão corporal.