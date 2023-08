Assistência Social realiza ações referentes ao Agosto Lilás

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Assistência Social – Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em parceria com o Departamento de Saúde e apoio do Ministério Público e Poder Judiciário estarão nesta sexta-feira, 11 de agosto, a partir das 08:30 até as 16:30 horas no Auditório Municipal na Praça do Café realizando ações voltadas à prevenção e ao enfrentamento à violência doméstica contra a mulher em alusão ao mês “AGOSTO LILÁS”.

Os atendimentos serão na área da saúde como aferição da Pressão Arterial dentre outros, atendimento psicossocial e atendimento sócio jurídico.