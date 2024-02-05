Agência do Trabalhador de Apucarana tem mais de 400 vagas disponíveis

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O Contato (43) 3423-1376 e 3423-5266.
|TOTAL DE VAGAS: 424
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|ATENDENTE DIGITAL
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AUXILIAR DE CORTE
|2
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|2
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE LOJA
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
|3
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|20
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|7
|BALANCEIRO
|1
|BALCONISTA DE CREDIÁRIO
|2
|CAMAREIRA
|1
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|2
|COBRADOR
|1
|CONSULTOR DE ATENDIMENTO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|1
|CONTROLADOR DE ACESSO
|1
|CORTADOR DE LENTES (SURFASSAGISTA)
|1
|FISCAL DE LOJA
|1
|JOVEM APRENDIZ
|1
|LAVADOR DE VEÍCULOS
|1
|MONITOR DE INFORMÁTICA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|2
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|3
|ORIENTADOR COMERCIAL
|1
|PASTELEIRO
|1
|VENDEDOR INTERNO
|7
|ZELADOR
|7
|VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR
|Quantidade
|ANALISTA DE PROCESSOS E PROJETOS
|1
|ANALISTA FISCAL
|1
|COMPRADOR
|2
|CONTADOR
|1
|FARMACÊUTICO
|2
|FONOAUDIÓLOGO
|1
|PROFESSOR DE INFORMÁTICA
|1
|PROFESSOR DE INGLÊS
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇÃO DO TRABALHO
|1
|VAGAS PARA PESSOAS DEFICIENTES
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|3
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|SERVENTE DE LIMPEZA
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|ARMADOR
|2
|AUXILIAR DE CONCRETAGEM
|1
|CARPINTEIRO
|7
|MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO
|1
|OPERADOR DE MOTONIVELADORA
|1
|PEDREIRO
|8
|PINTOR
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|9
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|AUXILIAR DE COZINHA
|4
|AUXILIAR DE COZINHA (FREELANCER)
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|2
|CONFEITEIRO
|1
|COZINHEIRO
|3
|MERENDEIRO
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ANALISTA COMERCIAL
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|4
|CONSULTOR DE VENDAS
|2
|ESTOQUISTA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|4
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|REPRESENTANTE COMERCIAL
|6
|SUPERVISOR DE VENDAS
|1
|VENDEDOR EXTERNO
|7
|VENDEDOR INTERNO
|16
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE CONTAGEM
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|3
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|4
|AUXILIAR DE COSTURA
|6
|AUXILIAR DE DISTRIBUIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|CORTADOR
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA REFILADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|13
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA DE MALHARIA
|1
|COSTUREIRA DE JEANS
|2
|COSTUREIRA DE TECIDO PLANO
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR VIÉS TRASEIRO
|1
|COSTUREIRA PARA REBATE FRONTAL
|1
|COSTUREIRA PARA SAPATOS
|2
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|ENCARREGADO DE SERIGRAFIA
|1
|FOTÓGRAFO (SERIGRAFIA)
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|5
|OPERADOR DE BORDADO
|8
|OPERADOR DE CALANDRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|PASSADOR DE BONÉ
|1
|PROGRAMADOR DE MÁQUINA DE BORDAR
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|2
|EMPACOTADOR
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|7
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|6
|SUPERVISOR DE FRIOS
|1
|ZELADOR
|1
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|2
|ASSISTENTE DE COBRANÇA
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|7
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|3
|AUXILIAR DE ELETRÔNICA
|1
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COLETISTA)
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|4
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|2
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR FINANCEIRO
|2
|BANHISTA DE ANIMAIS
|1
|CASEIRO
|1
|COMPRADOR
|1
|CONSULTOR EM TURISMO
|1
|CUIDADOR DE IDOSOS
|1
|DESENHISTA GRÁFICO
|2
|DESENHISTA PROJETISTA
|1
|DIARISTA
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|4
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|4
|ENCARREGADO DE GRANULAÇÃO
|1
|ENSACADOR
|1
|ESTOQUISTA
|1
|FISCAL DE BALANÇAS
|1
|FRENTISTA
|1
|INSPETOR DE ALUNOS
|1
|INSTALADOR DE REDES
|18
|MARCENEIRO
|2
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
|4
|MECÂNICO DE INSTALAÇÕES
|1
|MECÂNICO DE VEÍCULO A DIESEL
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS
|1
|MOTOBOY (CNH A)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO ( CNH A/D)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|2
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)
|2
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)
|1
|OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL
|3
|OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS
|1
|OPERADOR ELETROMECÂNICO
|1
|SAFRISTA
|1
|SERRALHEIRO
|1
|SOLDADOR
|4
|TAPECEIRO
|1
|TÉCNICO EM INSTALAÇÕES DE INTERNET
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|3
|TOSADOR DE ANIMAIS
|1
|VIGIA
|2
|ZELADOR
|5