Agência do Trabalhador de Apucarana tem mais de 400 vagas disponíveis

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O Contato (43) 3423-1376 e 3423-5266.

 

TOTAL DE VAGAS: 424
VAGAS SEM EXPERIÊNCIA Quantidade
ASSISTENTE DE VENDAS 1
ATENDENTE BALCONISTA 3
ATENDENTE DE PADARIA 1
ATENDENTE DIGITAL 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3
AUXILIAR DE CORTE 2
AUXILIAR DE COSTURA 1
AUXILIAR DE COZINHA 3
AUXILIAR DE ESTOQUE 1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 2
AUXILIAR DE LAVANDERIA 2
AUXILIAR DE LIMPEZA 1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1
AUXILIAR DE LOJA 1
AUXILIAR DE MARCENEIRO 1
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 3
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO 2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 20
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 7
BALANCEIRO 1
BALCONISTA DE CREDIÁRIO 2
CAMAREIRA 1
CHAPISTA DE LANCHONETE 2
COBRADOR 1
CONSULTOR DE ATENDIMENTO 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
CONTROLADOR DE ACESSO 1
CORTADOR DE LENTES (SURFASSAGISTA) 1
FISCAL DE LOJA 1
JOVEM APRENDIZ 1
LAVADOR DE VEÍCULOS 1
MONITOR DE INFORMÁTICA 1
OPERADOR DE CAIXA 2
OPERADOR DE TELEMARKETING 3
ORIENTADOR COMERCIAL 1
PASTELEIRO 1
VENDEDOR INTERNO 7
ZELADOR 7
VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR Quantidade
ANALISTA DE PROCESSOS E PROJETOS 1
ANALISTA FISCAL 1
COMPRADOR 2
CONTADOR 1
FARMACÊUTICO 2
FONOAUDIÓLOGO 1
PROFESSOR DE INFORMÁTICA 1
PROFESSOR DE INGLÊS 1
TÉCNICO EM SEGURANÇÃO DO TRABALHO 1
VAGAS PARA PESSOAS DEFICIENTES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3
AUXILIAR DE LIMPEZA 3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1
SERVENTE DE LIMPEZA 1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
ARMADOR 2
AUXILIAR DE CONCRETAGEM 1
CARPINTEIRO 7
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO 1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1
PEDREIRO 8
PINTOR 1
SERVENTE DE PEDREIRO 9
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade
AUXILIAR DE COZINHA 4
AUXILIAR DE COZINHA (FREELANCER) 1
ATENDENTE BALCONISTA 3
ATENDENTE DE PADARIA 1
CHAPISTA DE LANCHONETE 2
CONFEITEIRO 1
COZINHEIRO 3
MERENDEIRO 1
VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade
ANALISTA COMERCIAL 1
ASSISTENTE DE VENDAS 4
CONSULTOR DE VENDAS 2
ESTOQUISTA 1
OPERADOR DE CAIXA 4
PROMOTOR DE VENDAS 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 6
SUPERVISOR DE VENDAS 1
VENDEDOR EXTERNO 7
VENDEDOR INTERNO 16
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1
AUXILIAR DE BORDADO 1
AUXILIAR DE CONTAGEM 1
AUXILIAR DE CORTE 3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 4
AUXILIAR DE COSTURA 6
AUXILIAR DE DISTRIBUIÇÃO 1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1
AUXILIAR DE IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 3
CORTADOR 2
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA 2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 5
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 4
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO 5
COSTUREIRA DE MÁQUINA REFILADEIRA 1
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 13
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI 1
COSTUREIRA DE MALHARIA 1
COSTUREIRA DE JEANS 2
COSTUREIRA DE TECIDO PLANO 1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 1
COSTUREIRA PARA PREGAR VIÉS TRASEIRO 1
COSTUREIRA PARA REBATE FRONTAL 1
COSTUREIRA PARA SAPATOS 2
ENCARREGADO DE ACABAMENTO 1
ENCARREGADO DE SERIGRAFIA 1
FOTÓGRAFO (SERIGRAFIA) 1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 5
OPERADOR DE BORDADO 8
OPERADOR DE CALANDRA 1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1
PASSADOR DE BONÉ 1
PROGRAMADOR DE MÁQUINA DE BORDAR 1
VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade
AÇOUGUEIRO 1
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 2
EMPACOTADOR 1
OPERADOR DE CAIXA 7
REPOSITOR DE MERCADORIAS 6
SUPERVISOR DE FRIOS 1
ZELADOR 1
VAGAS DIVERSAS Quantidade
AÇOUGUEIRO 1
ANALISTA DE MARKETING 1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2
ASSISTENTE DE COBRANÇA 1
ATENDENTE DE FARMÁCIA 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7
AUXILIAR CONTÁBIL 1
AUXILIAR DE DENTISTA 3
AUXILIAR DE ELETRÔNICA 1
AUXILIAR DE ESTOQUE 1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COLETISTA) 1
AUXILIAR DE LIMPEZA 4
AUXILIAR DE LOGÍSTICA 2
AUXILIAR DE MARCENEIRO 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2
AUXILIAR FINANCEIRO 2
BANHISTA DE ANIMAIS 1
CASEIRO 1
COMPRADOR 1
CONSULTOR EM TURISMO 1
CUIDADOR DE IDOSOS 1
DESENHISTA GRÁFICO 2
DESENHISTA PROJETISTA 1
DIARISTA 1
ELETRICISTA INDUSTRIAL 4
EMPREGADA DOMÉSTICA 4
ENCARREGADO DE GRANULAÇÃO 1
ENSACADOR 1
ESTOQUISTA 1
FISCAL DE BALANÇAS 1
FRENTISTA 1
INSPETOR DE ALUNOS 1
INSTALADOR DE REDES 18
MARCENEIRO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 4
MECÂNICO DE INSTALAÇÕES 1
MECÂNICO DE VEÍCULO A DIESEL 1
MONTADOR DE MÓVEIS 1
MOTOBOY (CNH A) 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO ( CNH A/D) 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 4
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) 2
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D) 2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC) 1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 1
OPERADOR DE CALDEIRA 1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 3
OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS 1
OPERADOR ELETROMECÂNICO 1
SAFRISTA 1
SERRALHEIRO 1
SOLDADOR 4
TAPECEIRO 1
TÉCNICO EM INSTALAÇÕES DE INTERNET 1
TORNEIRO MECÂNICO 3
TOSADOR DE ANIMAIS 1
VIGIA 2
ZELADOR 5
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