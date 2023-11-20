Agência do Trabalhador de Apucarana oferece 343 vagas

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A Agência do Trabalhador de Apucarana têm 343 vagas de emprego disponíveis. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Telefones 3423-1376 e 3423-5266.

VAGAS SEM EXPERIÊNCIA Quantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 1
AJUDANTE DE MOTORISTA 2
ASSISTENTE DE LOGISTÍCA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
AUXILIAR DE COSTURA 1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 3
AUXILIAR DE ESTOQUE 2
AUXILIAR DE LAVANDERIA 2
AUXILIAR DE LIMPEZA 8
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 16
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO) 2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2
AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE 1
COPEIRO DE HOSPITAL 1
OPERADOR DE TELEMARKETING 4
RECEPCIONISTA 2
REPOSITOR DE MERCADORIAS 5
VENDEDOR (A) INTERNO 16
ZELADOR 4
VAGAS DIVERSAS Quantidade
ACABADOR DE MARMORE E GRANITO 1
AÇOUGUEIRO 2
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE 1
ANALISTA DE LOGÍSTICA 1
ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5
AUXILIAR DE DENTISTA 1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1
AUXILIAR DE FATURAMENTO 1
AUXILIAR DE LIMPEZA 2
AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1
AUXILIAR DE MECÂNICO 3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 6
AUXILIAR DE PROJETOS ELÉTRICOS 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2
BABÁ 1
CAMAREIRA 1
CAMPEIRO 1
CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA 1
COMPRADOR 1
CONFERENTE 2
CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE 6
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO 2
ELETRICISTA INDUSTRIAL 4
FATURISTA 1
INSPETOR DE ALUNOS 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 6
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
MONTADOR DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO 1
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH B) 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 4
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E ) 2
OPERADOR DE ARMAZÉM 2
OPERADOR DE CALDEIRA 1
OPERADOR DE EMBALAGEM 1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO 1
OPERADOR ELETROMECÂNICO 1
PROJETISTA 1
PROMOTOR DE VENDAS 1
RECEPCIONISTA 2
SOLDADOR 3
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1
TORNEIRO MECÂNICO 3
VIGIA 1
VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR Quantidade
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 1
AUXILIAR CONTÁBIL 1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 3
CONTADOR 1
ENGENHEIRO ELÉTRICO 1
FARMACÊUTICO 1
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFATIL 1
PROSPECTOR 1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2
VAGAS PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4
AUXILIAR DE LIMPEZA 3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1
SERVENTE DE LIMPEZA 1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Quantidade
CALCETEIRO 1
CARPINTEIRO 3
PEDREIRO 8
PINTOR 4
SERVENTE DE PEDREIRO 3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade
ATENDENTE BALCONISTA 4
AUXILIAR DE COZINHA 1
COZINHEIRO 4
CHAPISTA DE LANCHONETE 1
MERENDEIRO 2
VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade
ASSISTENTE DE VENDAS 4
ATENDENTE BALCONISTA 2
CONSULTOR DE VENDAS 4
ESTOQUISTA 2
GERENTE DE LOJA 1
OPERADOR DE CAIXA 7
PROMOTOR DE VENDAS 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 1
VENDEDOR EXTERNO 1
VENDEDOR INTERNO 9
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade
ANALISTA DE PCP 1
AUXILIAR DE CONTAGEM 1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 3
AUXILIAR DE COSTURA 8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA 2
CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO 1
CORTADOR DE ROUPAS 3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 3
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 5
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO 5
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 4
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI 1
COSTUREIRA EM GERAL 4
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ 1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ 2
ENCARREGADO DE ACABAMENTO 1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO 1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 2
OPERADOR DE BORDADO 4
VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade
AÇOUGUEIRO 2
ATENDENTE DE PADARIA 2
BALCONISTA DE AÇOUGUE 2
CONFEITEIRO 1
FISCAL DE LOJA 3
OPERADOR DE CAIXA 19
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1
REPOSITOR DE MERCADORIAS 10
ZELADOR 3
CONFEITEIRO 1
FISCAL DE LOJA 3
OPERADOR DE CAIXA 19
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1
REPOSITOR DE MERCADORIAS 10
ZELADOR 3
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