Adolescente de 13 anos é morto a tiros em Apucarana

Na noite de terça-feira (5), um ataque a tiros na Rua José Ciappina, no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana, resultou na morte de um adolescente de 13 anos e deixou um jovem de 20 anos ferido.

Por volta das 23h30, dois homens em uma motocicleta passaram pela rua e realizaram diversos disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, a polícia Militar encontrou o adolescente caído ao chão, próximo à esquina da Rua Paranaguá, já sem vida.

A segunda vítima, de 20 anos, também alvejada, estava a poucos metros, na parte externa de uma residência na rua Fernando Pereira.

O jovem ferido foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado com vida ao Hospital da Providência. As polícias civil e científica foram acionadas e compareceram ao local para realizar as investigações iniciais e os procedimentos necessários.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do adolescente para exame. A polícia segue investigando a motivação e os autores do crime.

