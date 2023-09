O acidente ocorreu por volta das 11h15 desta quinta-feira (28) no Cruzamento da Rua Clementino Puppi com Luiz Vignoli.

No local, um Fusca e uma motocicleta acabaram colidindo, sendo que o Fusca atingiu um veículo Tiggo que estava estacionado.

As equipes da Brigada Comunitária (Defesa Civil) e SAMU atenderam quatro pessoas. Três estavam no Fusca. O motociclista e os ocupantes do Fusca não sofreram ferimentos graves.