Acidente na Rodovia do Milho deixa motorista ferido

No último domingo (12), um acidente de trânsito envolvendo um Celta com placas de Apucarana e uma caminhonete F1000 emplacada em Novo Itacolomi, deixou uma pessoa ferida na Rodovia do Milho (PR-170).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Celta trafegava no sentido Borrazópolis, quando invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com a F-1000 que vinha no sentido oposto.

O motorista do Celta, um homem de 28 anos, ficou ferido e foi encaminhado com ferimentos leves ao Hospital da Providência de Apucarana pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com o apoio da equipe de Saúde de Novo Itacolomi. Já o condutor da caminhonete, um homem de 39 anos, não se feriu.