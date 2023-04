O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (10) na saída de Kaloré para Borrazópolis.

Um veículo VW Gol ocupando por pelo menos quatro pessoas, bateu contra um Jeep Compass, conduzido por uma dentista de Jandaia do Sul. Ela não se feriu.

O segundo veículo saiu da rodovia e atingiu árvores, deixando feridos. Com a batida, equipes de socorro, inclusive de Jandaia do Sul, foram acionadas.

As informações são do Blog do Berimbau