Acidente envolveu dois carros e uma motocicleta na Getúlio Vargas

No início da tarde de sexta-feira (13) houve um acidente de trânsito na Avenida Getúlio Vargas. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que informou que foi constatado acidente envolvendo os veículos VW Fox e outro VW Fox e uma motocicleta, onde apenas o condutor da motocicleta apresentava lesões provenientes do fato e foi conduzido pela ambulância da Defesa Civil para atendimento médico, sendo sua motocicleta entregue a seu pai que acompanhou os procedimentos no local.