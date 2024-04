Acidente em área de escape próximo a Guaratuba mata motorista de caminhão

Na manhã desta quinta-feira, dia 18 de abril, um trágico acidente ocorreu na BR-376, no litoral do Paraná, próximo a Guaratuba. Um guincho e um caminhão que estava sendo transportado pelo veículo se envolveram em uma colisão fatal.

Segundo informações da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela rodovia, o caminhão, que estava na prancha do guincho, se desprendeu quando este último acessou a área de escape. Com a desaceleração, o caminhão passou por cima da cabine do guincho, arrancando-a completamente.

O motorista do guincho sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe de resgate, sendo encaminhado ao Pronto Atendimento de Garuva, em Santa Catarina. Infelizmente, o motorista do caminhão, que estava sentado no banco do passageiro do guincho, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A identificação dele ainda não foi divulgada.