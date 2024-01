Acidente com viatura da PM deixa dois policiais feridos em Arapongas

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, deixou dois policiais feridos no início da tarde desta quarta-feira (3), na área central da cidade. O incidente ocorreu quando os policiais seguiam para uma ocorrência e a viatura acabou capotando e destruindo o muro de uma residência.

O capotamento aconteceu no cruzamento entre as ruas Tucanos e Papagaio, e um veículo Fiat Palio também se envolveu no acidente. Segundo informações preliminares, a viatura teria colidido com o carro, o que fez o policial perder o controle da direção e capotar.

Equipes do Samu e do Siate, do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para prestar socorro. Um homem e uma mulher, ambos policiais, foram atendidos no local e encaminhados para hospitais da cidade após receberem os primeiros atendimentos.

O motorista do Fiat Palio, que se envolveu no acidente, afirmou que, apesar do susto, não sofreu ferimentos.