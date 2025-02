Acidente com morte em rio de Godoy Moreira afeta abastecimento

A Sanepar informa que não está captando água do Rio Água do Milton, em Godoy Moreira, desde a tarde desta quinta-feira (06). Por volta das 17h, um carro caiu de uma ponte, na localidade de Água do Milton, em cima do ponto de captação, e há suspeita de vazamento de combustível. O motorista de 53 anos morreu.

“O acidente com veículo de pequeno porte ocorreu no fim da tarde, no momento em que a unidade já não estava operando, pois o sistema estava com níveis máximos”, informa a companhia de saneamento.

A Sanepar esclarece que não distribuiu água do manancial após o acidente com morte e só o fará após a plena garantia de que não há riscos para o consumo. A companhia providenciou caminhões-pipa para completar o abastecimento de água, pois o poço que compõe o sistema produz apenas 40% do necessário para atender a demanda diária.

Equipes técnicas estão monitorando a água do manancial e providenciando análises para atestar a qualidade para voltar a captar e distribuir.