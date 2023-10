Conforme a PM, uma comerciante recebeu mensagem por meio do WhatsApp, em que a pessoa disse que era responsável pelo tráfico na Praça do Café em Jandaia do Sul, disse ainda que queria falar com o responsável da loja, dizendo que queria esclarecer do porque alguém ter denunciado o tráfico que ocorre na praça e ainda ameaçou dizendo que queria esclarecer antes que o pior aconteça.

A vítima foi orientada quando aos procedimentos cabíveis a serem tomados.