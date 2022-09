Abordado pela Polícia, indivíduo tinha R$ 22 mil embaixo do banco do carro

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 10h04 deste domingo (18) na Rua João Marcelino de Souza

Conforme a PM, a equipe de serviço encontrava-se em patrulhamento pelo local citado, quando visualizou um veículo Vw Golf da Cidade de Sarandi, saindo de frente a residência da pessoa conhecida no meio policial pela prática de Crime de Tráfico de Entorpecentes. Que o referido veículo acabou sendo abordado sendo o condutor submetido a revista pessoal, porém nada de ilícito constatado e nenhum Mandado em seu desfavor.

Que ao ser feita a vistoria veicular foi localizado debaixo do banco do passageiro uma sacola plástica e no seu interior a quantia de R$ 22.000,00, que segundo a pessoa de xxxx teria ido até a residência de xxxxx para negociar um veículo, porém não haviam entrado em acordo.

Após checagem do veículo e do condutor Via Sistema Sesp Intranet, não constou pendências administrativas, sendo a pessoa orientada e liberada no local.