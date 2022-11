Abertura do Natal Luz 2022 será no dia 03 de Dezembro. Confira a programação

Jandaia do Sul se prepara para a abertura do Natal Luz 2022 enchendo a cidade de alegria, entrando no clima natalino e movimentando o comércio local. O projeto Natal Luz, que surgiu ano passado, conquistou os jandaienses e os moradores de todo o Vale do Ivaí que prestigiaram os espetáculos recheados de lazer e diversão para todas as idades.

A abertura oficial, acontece, sábado, 03 de dezembro às 20 horas na Praça do Café, com apresentações das oficinas do Departamento de Cultura do Município de Jandaia do Sul, como o Coral da Oficina Musicarte, o Presépio Vivo da Oficina Dançarte, além da tão esperada chegada mágica do Papai Noel e o espetáculo Natal dos Desejos com os artistas da Tangará Produções Artísticas, Oficinas Dançarte, Circo Arte e Teatral Pirlimpimpim. A programação dos espetáculos seguirá até o dia 18 de dezembro; já o Trenzinho do Papai Noel terá saída diária, com início dia 05 em frente da Casinha do Papai Noel, a partir das 20 horas, até o dia 23 de dezembro.

Em comemoração aos 70 anos de Jandaia do Sul, o município vai promover um show com a dupla Jeann e Julio no dia 09 de dezembro; no dia 10 o show será com a dupla regional Adilson e Adolfo; e no dia 12 a animação ficará por conta dos artistas César Marques e Rodrigo de Lucca. Os três shows serão realizados na Praça do Café, a partir das 20 horas. No local haverá praça de alimentação com feira de artesanato temática.

No dia 14 de dezembro teremos uma atração especial para comemorar os 70 anos de Jandaia do Sul. Você não pode perder!

Esse projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Cultura, Câmara de Vereadores e Acejan em parceria com os seguintes patrocinadores; AgroBrasil Chemical, Rebnic, Metafa, Pneus Jandaia, Valdar Móveis, Sicredi Valor Sustentável PR/SP, Elotech, Dominus, Forquímica, Imobiliária Hashimoto, Cachaça Jamel, Trots e Café Jandaia.

O Natal Luz é um show de espetáculos e emoções que contagia, abrilhantando ainda mais o verdadeiro e maior significado disso tudo: o Nascimento do Menino Jesus!

Veja a programação completa https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/natalluz/