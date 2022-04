Na manhã desta segunda-feira, 11/04, aconteceu a abertura da 35ª Edição dos Jogos Escolares de Jandaia do Sul de 2022, no Ginásio da Fafijan. O prefeito Lauro Junior e o vice-prefeito Fifa receberam as autoridades, representantes das escolas participantes e os alunos que participarão da competição nos dias 11, 12, 13, 18 e 19 de abril.

Ao todo serão 13 escolas que estarão competindo, sendo elas: Escola Estadual Carlos de Campos, Escola Municipal César Lattes, Escola Municipal Gonçalves Dias, Escola Estadual do Campo Humberto de A. Castelo Branco, Colégio Estadual Cívico-Militar de Jandaia do Sul, Escola Municipal John Kennedy, Escola Municipal Monteiro Lobato, Escola Municipal Olavo Bilac, Colégio Estadual Rui Barbosa, Escola Santa Maria, Colégio Passionista São José, Colégio São Marcos e Colégio Estadual Unidade Polo.