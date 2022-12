Mãe vai parar no PAM após ser agredida por filho

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 15h51 deste domingo (25) na Rua Marumbi.

A equipe da Polícia Militar de Jandaia do Sul recebeu a informação, de que no endereço supracitado. Um filho acabara de agredir a mãe fisicamente. Com brevidade foi deslocado até esse endereço, entretanto nenhuma das partes envolvidas foram encontradas.

Posterior a isso, a equipe foi infromada que no PAM da cidade de Jandaia do Sul

estaria uma senhora, que teria sido agredida pelo filho.

Já no PAM, em contato com a vítima, que recebia atendimento médico, foi confirmada a agressão. O filho teria desferido um soco em seu braço, que causou uma lesão.

O acusado não foi encontrado e a vítima orientada.