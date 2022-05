Caminhão cai em ribanceira entre Marumbi e Kaloré

(Blog do Berimbau) A competente equipe de Saúde do Município de Kaloré, formada pelo motorista conhecido como “Lilo”, a técnica de enfermagem Tainá e o enfermeira padrão Ângela Teixeira, foi acionada para atender um acidente entre Kaloré e Marumbi, na famosa “Curva do Pedrinho”, PR-466. Ao chegar ao local, nesta tarde de 03 de maio de 2022, constaram que era um caminhão com motorista e ajudante. Os ocupantes relataram a uma testemunha, que estava levando madeira de Marumbi para Faxinal, quando houve o acidente e eles caíram em uma ribanceira. Apesar dos danos, saíram praticamente ilesos da ocorrência de trânsito. Devemos a alguns hematomas, foram encaminhados para uma avaliação no Hospital Municipal de Kaloré, onde foram examinados pelo médico, Dr. Guilherme de Carvalho e, em seguida, encaminhados pelo SAMU, para exames completares. Ambos não corriam risco de perder a vida.