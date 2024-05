4ª Festa Regional Brasileira da Escola Santa Maria será no dia 15 de junho

Vem aí a 4ª Festa Regional Brasileira da Escola Santa Maria, que será realizada no dia 15 de junho (sábado). Uma festa planejada com muito carinho e dedicação para promover aos alunos, familiares e toda comunidade um momento de alegria e interação pelas diversas tradições culturais do nosso Brasil.

A festa ainda conta com apresentações, comidas típicas, brinquedos, show de prêmios e muita diversão!

Adquira a cartela do Show de Prêmios na secretaria da Escola ou com nossos professores e alunos.

Todos estão convidados. Aguardamos você e sua família!