Jandaia realiza 2ª reunião preparatória para o programa Paraná em Ação

A coordenadora municipal do Programa Paraná em Ação, Suceli Revelini Várea, reuniu na tarde desta segunda-feira (18), com diretores e representantes dos Departamentos da Prefeitura, para discutir detalhes do programa que acontecerá nos próximos dias 03, 04 e 05 de abril, no Salão Paroquial de Jandaia do Sul.

O objetivo do programa é atender a comunidade com serviços gratuitos através das esferas municipais, estaduais e federais, valorizando o exercício da cidadania e promovendo a inclusão social.

Participaram do encontro, na sala de reuniões da prefeitura, além da coordenadora Suceli, o Prefeito Lauro Junior, a 1ª Dama Stella Silva, o Diretor do Departamento de Assistência Social Marco Aurélio e equipe: Bruna, Sandra, Andressa e Renata, do Diretor do Departamento Administrativo José Carlos Mascote, da Diretora do Departamento de Planejamento Simone, da Diretora do Departamento de Educação Sheila, da Diretora do Departamento de Saúde Elza e a representante do setor de vigilância sanitária Rose e da Diretora do Departamento Jurídico Stellamaris.