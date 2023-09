17ª festa da leitoa na brasa à pururuca do Rotary Club de Jandaia do Sul

O Rotary Club de Jandaia do Sul, Senhoras de Rotarianos, Interact e Rotakids realizaram no domingo (17) a 17ª edição da Festa da Leitoa na Brasa à Pururuca. A festa já se tornou uma tradição no calendário de Jandaia do Sul. Cerca de 1200 pessoas de toda a região compareceram à Associação Rural de Jandaia do Sul para saborear o prato preparado pelos próprios Rotarianos. A cada ano, eles aprimoram ainda mais a famosa leitoa na brasa à pururuca. A animação do evento ficou a cargo do grupo de pagode Swing do Samba.

