Prefeito Ditão Pupio recebe representantes da Defesa Civil para alinhamento de ações em Jandaia do Sul

Na manhã desta quarta-feira, 26 de fevereiro, o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, recebeu em seu gabinete representantes da Defesa Civil para uma reunião. O encontro teve como objetivo orientar a administração municipal sobre as responsabilidades da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e alinhar diretrizes para aprimorar as ações preventivas e emergenciais no município.

Participaram da reunião representantes da 11ª Coordenadoria Regional de Proteção da Defesa Civil (Corpdec) de Apucarana – 11º BBM, incluindo o Subtenente Vanderlei Simão de Souza e o Cabo Allan Cristhian Pereira Degan, além do Coordenador Municipal da Defesa Civil de Jandaia do Sul, Silvino Caranjo Neto.

Temas abordados na reunião

Durante o encontro, foram discutidos diversos pontos essenciais para o fortalecimento da Defesa Civil no município, incluindo:

Entrega do Ofício 001/2025 do Subcomandante da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec), Tenente-Coronel Ivan Ricardo Fernandes;

Orientações sobre as competências dos municípios, com base na Lei Federal nº 14.750, artigo 8º, e na Lei Estadual nº 18.519, artigo 7º;

Atualizações do Plano de Contingência (Placon) e cadastramento das Áreas de Atenção, Abrigos Municipais, Recursos disponíveis e Ações Operacionais;

Cadastro e atualização dos voluntários da Defesa Civil no Sistema Informatizado da Defesa Civil (SISDC).

O prefeito Ditão Pupio destacou a importância desse alinhamento para garantir mais segurança a todos. “A Defesa Civil tem um papel fundamental na prevenção e resposta a emergências. Nosso compromisso é trabalhar em conjunto, garantindo que o município esteja sempre preparado para agir em qualquer situação que possa afetar nossos cidadãos”, afirmou o prefeito.

Com essa reunião, a administração municipal reforça sua parceria com a Defesa Civil e reafirma o compromisso com a segurança, buscando sempre aprimorar os protocolos de prevenção e resposta a desastres naturais e outras ocorrências.

