Conforme a PM, na manhã de sexta-feira (20), a solicitante, que é funcionária de um consultório odontológico na Rua José Maria de Paula, no centro de Jandaia do Sul, relatou que chegou no local e verificou que estava todo revirado e constatou o furto de uma TV e dois celulares.

Entraram pela janela lateral para realizar o furto. Os policiais orientaram a vítima sobre as providências cabíveis.