Dois são presos após tentativa de furto em Jandaia

Dois homens foram presos no centro de Jandaia do Sul na manhã desta segunda-feira (17/04/2023) acusados de tentativa de furto em estabelecimento comercial. Segundo a vítima, a dupla tentou furtar dois pares de tênis quando ela percebeu a ação. Um dos homens chegou a ameaçá-la dizendo que estava armado e que a mataria caso ela chamasse a polícia. Após os indivíduos deixarem a sacola com os tênis, eles fugiram em direção à Avenida Getúlio Vargas.

A equipe policial foi informada do ocorrido e iniciou diligências pela região. Os suspeitos foram encontrados na rodoviária da cidade com as mesmas características informadas pela vítima. Eles foram reconhecidos e receberam voz de prisão, sendo encaminhados para a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.