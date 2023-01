Edital: Transporte Universitário para Apucarana, Mandaguari e Arapongas

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

INSCRIÇÕES DE INTERESSADOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIOPARA AS UNIVERSIDADES: UNOPAR, UNESPAR, FACNOPAR, FAP, CERÁVOLO E CURSO ALVO

A Associação dos Universitários de Jandaia do Sul, no uso de suas atribuições, vem atravésdo presente instrumento comunicar que realizará entre os dias 25/01/2023, 26/01/2023e27/01/2023 o cadastramento dosinteressados na utilização detransporte universitáriocom destinoa cidade de Apucarana (UNESPAR, FACNOPAR, FAP, CERÁVOLO E CURSO ALVO) e Arapongas (UNOPAR) no ano de 2023.

DO CADASTRO

Poderão se cadastrar para ingresso como associados os estudantes universitários, frequentes em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e ensino profissionalizante de nível técnico ou interessado não universitário que apresentar manifesto interesse em se beneficiar do transporte, desde que aprovado pela diretoria, nos termos do artigo 4º e parágrafo único e artigo 6º do estatuto da associação.

O cadastramento será realizado exclusivamente através do link disponibilizado no Instagram da AUJS (@aujs_23), sendo necessário o preenchimento do formulário e apresentaçãodos seguintes documentos:

RG / CPF ou CNH

Comprovante de residência

Comprovante de matrícula

Os interessados na utilização do transporte que já possuem a qualidade deAssociado deverão se cadastrar no mesmo link disponibilizado, na forma anteriormente descrita.

DA ANÁLISE DOS CADASTROS

A análise dos formulários e documentos encaminhados na realização do cadastro ocorrerão no prazo de 3 dias úteis.

Na hipótese de falta de dados ou não envio da documentação na ocasião do cadastro o interessado será notificado para complementação no prazo de 1 dia útil.

DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

A distribuição dos associados ocorrerá na forma do artigo 6º do Estatuto.

Os associados forâneos serão admitidos mediante aprovação da direçãoexecutiva, quando não houver prejuízo de algum associado local.

A admissão do não associado, além da aprovação da diretoria, somente será admitida caso não se verifique a existência de associado local, associado forâneo ou associado estudante que necessite se utilizar do transporte disponibilizado pela associação.

Em caso de lotação do transporte, a associação seguirá a seguinte ordem:

1 – Estudantes universitários jandaienses utilizadores do transporte nos últimos seis meses;

2 – Estudantes universitários jandaienses;

3 – Estudantes comuns jandaienses;

4 – Estudantes universitários forâneos;

5 – Utilizadores diversos.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Aprovado o cadastro, o interessado será informado da data para assinatura do contrato e efetiva filiação como associado.

Na data de assinatura do contrato o interessado deverárecolher a taxa no valor de R$15,00 (quinze reais)

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos por meio da Diretoria da AUJS, através do e-mailcontatoaujs@gmail.com.

Atenciosamente,

Diretoria AUJS

INSCRIÇÕES DE INTERESSADOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIOPARA AS UNIVERSIDADES: UTFPR E FAFIMAN

A Associação dos Universitários de Jandaia do Sul, no uso de suas atribuições, vem atravésdo presente instrumento comunicar que realizará entre os dias 25/01/2023, 26/01/2023e27/01/2023 o cadastramento dosinteressados na utilização detransporte universitáriocom destinoa cidade de Apucarana (UTFPR) e Mandaguari (FAFIMAN) no ano de 2023.

