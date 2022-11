Vagas para professores na modalidade PSS

O governo do Paraná, através da Secretaria Estadual de Educação, está convocando professores na modalidade processo seletivo simplificado (PSS), para diversos cursos das disciplinas técnicas durante o ano letivo de 2023. As inscrições foram abertas no dia 18 de novembro e seguem até o dia 07 de dezembro de 2022.

São no mínimo 200 vagas nos 32 NREs para professores e pedagogos para atuar com Educação Profissional, Libras, Escolas Itinerantes, Educação Indígena e Quilombola, Centro de Línguas Estrangeiras Modernas.

Leia o Edital AQUI