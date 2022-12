Nesta quarta-feira (7), a Polícia Militar realizou uma visita de Natal às crianças da APAE de Jandaia do Sul. Na ocasião, uma equipe do Canil do 10º BPM, com a ilustre presença do Cão Deppy, realizou a entrega de doces a aproximadamente 160 crianças. Além disso, puderam experimentar e tirar fotos com fardinhas infantis. Todas essas crianças fazem parte do Projeto “Cão Amigo”, em que realizam atividades de terapia assistida nas APAEs com o apoio do Cão Deppy.

Comunicação Social do 10°BPM