10 títulos de filmes baseados em computadores

Descubra mais sobre 10 filmes de ficção cientifica extremamente famosos. Entenda como a realidade e os filmes andam lado a lado mesmo em cenários em que o filme retrata uma realidade completamente utópica.

Os filmes de ficção de antigamente fizeram muito sucesso e retratavam sociedades bem próximas do que o mundo é atualmente. Os computadores avançaram bastante e muitas das novas tecnologias que antes pareciam apenas coisa de filme estão começando a aparecer na vida real. Alguns filmes se destacam muito por ter uma característica próxima da realidade veja alguns deles.

Seja para passar o tempo ou para simplesmente criar novas teorias de filmes que possam se tornar realidade os filmes de ficção cientifica sempre são muito interessantes. Conheça alguns filmes divertidos, épicos e que realmente retrataram computadores de uma forma totalmente nova:

1. Jogos de Guerra

Um jovem muito bom em computadores tenta baixar jogos de uma empresa de forma ilegal. Tudo corria bem até que acidentalmente ele rodou o jogo em um supercomputador o que acabou gerando uma guerra mundial. Toda a trama do filme mostra como as novas tecnologias podem simplesmente mudar o mundo.

2. Matrix

A realidade virtual está se tornando cada vez mais popular, grandes empresas como o próprio facebook estão investindo pesado nesse ramo, será que não assistiram Matrix? Matrix conta a trama em que o mundo foi dominado por máquinas e as máquinas forçaram humanos a ficarem em uma realidade virtual tudo isso apenas para funcionarem como baterias, por sorte a humanidade tem uma chance de sobrevivência no mundo real com o escolhido despertando.

3. Tron

Jogos e realidade virtual parecem assuntos recentes, mas na década de 80 muitos filmes com essa temática foram lançados. Tron é um deles, o filme original conta uma história completamente diferente da versão de Tron de 2011 que é literalmente uma continuação para o clássico, se você curtiu o filme mais novo vale muito a pena assistir ao antigo.

4. A rede social

Filmes que adaptam histórias incríveis sempre são ótimas escolhas para curtir aquela sexta-feira em casa. A rede social conta a história de como o Facebook, uma das maiores redes sociais do mundo foi criado. A narrativa conta um pouco sobre todas as polêmicas inicias da rede social esse filme é excelente para quem quer um pouco sobre como funciona a mente de gênios da computação.

5. Jogo da Imitação

O jogo da Imitação é outra adaptação de uma biografia famosa, nesse caso a história é de como os primeiros computadores modernos foram criados. O filme se passa durante a segunda guerra mundial e conta história de Alan Turing, quem curte filmes de drama certamente vai amar a narrativa.

6. BladeRunner

BladeRunner não retrata apenas um computador futurístico, o filme retrata uma sociedade inteira no futuro em que tudo, até mesmo o corpo humano vive em integração com máquinas. Esse é um clássico do cinema e muitos consideram ele o melhor filme de ficção cientifica do século.

7. O exterminador do futuro

Ninguém sabe ainda como serão as máquinas no futuro, mas de fato máquinas inteligentes capazes de tomar decisões já existem. No exterminador do futuro um robô viaja para o passado para proteger seu criador enquanto jovem, já que máquinas do futuro querem acabar com ele para gerar uma grande guerra.

8. Jurassic Park

O parque dos dinossauros é um grande clássico dos cinemas, a tecnologia, principalmente a biotecnologia avançou ao ponto de ser possível trazer a vida novamente os dinossauros. O filme conta história do parque que a principio é um lugar de lazer, mas com algumas falhas de segurança acaba se tornando um pesadelo.

9. O Quinto Elemento

E outras dimensões existirem e seu mundo entrar em guerra com ela? Bom, a premissa do quinto elemento é justamente essa, o mundo procura uma forma de lutar em uma guerra entre dimensões e ninguém sabe como o futuro será durante a narrativa.

10. The Matrix Reloaded

A volta de Matrix é simplesmente espetacular, aqui a trama original continua em pé. Agora o Neo que já domina suas habilidades está fazendo mergulhos buscando salvar a humanidade, mas é claro que a máquina não vai deixar tudo ser tão fácil.