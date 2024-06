Vizinho reclama de festa junina e caixa de som é apreendida

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h24 deste sábado (8) em Jandaia do Sul.

Conforme a Polícia Militar, a equipe policial deslocou até o local, onde segundo informações repassadas pelo senhor XXX, sua vizinha estaria realizando uma Festa Junina e que o volume do som estaria perturbando o sossego alheio, sendo que constantemente a mesma realiza festas que vão até a madrugada.

Diante do ocorrido e da vontade expressa do solicitante em representar criminalmente, foi efetuada a apreensão de uma caixa de som e confeccionado o TCIP no local.

As partes foram devidamente orientadas. Devido ao grande fluxo de pessoas na festa, a equipe ROCAM se fez presente no local.