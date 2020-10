Violência doméstica em Jandaia, Cambira e Bom Sucesso

Jandaia do Sul 14h47min. Natureza Lesão Corporal – Violência Domestica. Endereço Rua Carlos Corcete.

Relata a solicitante que estava em sua residência quando seu ex-marido entrou na sua residência e começou a lhe bater com socos, resultando em hematomas no braço direito, na perna direita, e vermelhidão no pescoço. A mesma relata que o motivo foi uma conta na rede social “Facebook” que ela faz. Por isso que o homem a agrediu e ainda a ameaçou, quebrou seu celular e quando viu que a solicitante ia ligar para Polícia Militar, o mesmo saiu no local em seu veículo Gol. A equipe realizou patrulhamento, porém não logrou êxito em localizar o autor.

Cambira 09h45min. Natureza Violência Domestica. Endereço Rua Orando Mincachi Jardim Pérola

Após solicitação de xxx de 49 anos, repassada via COPOM, esta equipe deslocou até sua residência para prestar atendimento em ocorrência de violência doméstica. No local, a mesma relatou que seu filho de 25 anos, figura já conhecida no meio policial pela prática de diversos crimes, chegou em casa sob efeito de substâncias entorpecentes combinadas ao consumo de bebida alcoólica, agindo de forma agressiva e quebrando objetos da residência, vindo a danificar uma bicicleta de seu padrasto.

Também, ameaçou a mãe nos termos “se você chamar a polícia eu vou incendiar a casa e matar todos vocês”. O autor dos fatos se evadiu do local antes da chegada da equipe, não sendo localizado após posterior patrulhamento neste intuito.

Face ao exposto fora realizada orientação à senhora xxx sobre os preceitos legais da Lei Maria da Penha, cabendo, ainda, orientação quanto à possível internamento compulsório para o filho a ser solicitado junto aos órgãos competentes, uma vez que o vício do referido potencializa a tensão e a violência no âmbito familiar.

Bom Sucesso 16h35min. Natureza Lesão Corporal – Violência Doméstica. Local Rua Araguari, Centro. Autor HOMEM – 42 anos

A solicitante relata que durante uma discussão com seu amásio, sofreu agressões que lhe resultaram em lesões pelo corpo. Devido às constatações das lesões pela equipe, o acusado foi preso e encaminhado até a Delegacia de Jandaia do Sul para ser submetido as providências cabíveis.

Bom Sucesso 23h45min. Natureza Lesão Corporal – Violência Doméstica. Local Rua Emílio Parra, Centro

A solicitante compareceu no DPM e relatou que seu esposo chegou em sua residência com ânimo alterado, pois, aparentemente havia ingerido bebida alcoólica e começou ameaçá-la dizendo que iria matar todos da família, fazendo com que se retirasse de imediato da residência com seus dois filhos e fosse até a Delegacia para registrar o boletim, contudo, não manifestou interesse em representar nesta ocasião, deixando para decidir futuramente.