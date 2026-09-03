Polícia Militar registra brigas, ameaça, furto e prisão por tráfico de drogas em Apucarana

A Polícia Militar registrou diversas ocorrências em Apucarana, durante a quarta-feira (2). Entre os atendimentos estão casos de vias de fato, desentendimento familiar, ameaça, furto qualificado e uma prisão por tráfico de drogas.
Durante a manhã, por volta das 11h52, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato na Rua São Paulo. No local, uma jovem de 23 anos relatou que vinha tendo desentendimentos há alguns dias com a sócia de um estabelecimento comercial do ramo de beleza. Segundo ela, as duas entraram em luta corporal e a jovem foi agredida com tapas e empurrões. A situação teria sido presenciada pela sogra da vítima.
A mulher afirmou aos policiais que, naquele momento, não tinha interesse em representar contra a sócia e solicitou apenas acompanhamento para retirar seus pertences pessoais do estabelecimento. Ela foi orientada sobre o prazo legal para eventual representação posterior na Polícia Civil.
No início da noite, por volta das 18h19, a PM atendeu outra ocorrência de desentendimento na Rua Londrina, na Vila São Carlos. Um homem de 46 anos e sua irmã, de 43, estavam discutindo por causa de um portão que teria sido deixado aberto, permitindo que o cachorro da mulher fugisse para a rua.
Os irmãos moram no mesmo terreno, em casas diferentes, e relataram que os conflitos entre eles são frequentes. Durante o atendimento, os dois fizeram acusações e relataram ofensas verbais ocorridas ao longo dos últimos dias. Ambos foram orientados pela equipe policial.
Já por volta das 19h05, policiais realizaram patrulhamento nas proximidades do bairro Dom Romeu após uma denúncia sobre um veículo Volkswagen Gol azul cujo motorista estaria, supostamente, embriagado. O denunciante não informou a placa.
Durante as buscas, a equipe encontrou um veículo com características semelhantes estacionado em via pública. O automóvel estava trancado e não havia ninguém no local, impossibilitando a abordagem do condutor.
Pouco depois, às 21h22, uma equipe foi acionada para atender uma denúncia de ameaça na Rua Santo Inácio, no bairro Dom Romeu. Um homem de 64 anos relatou que estava dentro de casa quando uma motocicleta barulhenta começou a bater contra o portão da residência. O motociclista teria proferido ameaças de morte e xingamentos.
Com medo de possíveis retaliações, a vítima não conseguiu identificar as características do suspeito ou da motocicleta. O homem fugiu antes da chegada da PM. A vítima afirmou ainda não possuir desentendimentos com outras pessoas e acredita que o episódio possa ter ocorrido por engano. Ele foi orientado sobre os procedimentos cabíveis.
Homem é preso por tráfico de drogas
A ocorrência de maior gravidade foi registrada por volta das 21h51, na Travessa Sarandi, região central de Apucarana. Equipes da ROCAM e da ROTAM foram mobilizadas após denúncias anônimas apontarem a prática intensa de tráfico de drogas em um imóvel.
Segundo as informações repassadas à polícia, usuários procuravam o local para adquirir entorpecentes. Durante a abordagem, um suspeito fugiu pulando o muro de uma empresa vizinha. O principal alvo da ação correu para dentro do imóvel e trancou-se em uma sala, sendo necessário o rompimento do cadeado para que os policiais conseguissem realizar a abordagem.
Durante as buscas, foram encontradas cinco gramas de uma substância semelhante a crack, divididas em porções, além de seis gramas de substância semelhante à maconha. Também foram apreendidas duas lâminas de barbear utilizadas para fracionamento, uma balança de precisão e três celulares.
Os policiais ainda localizaram dinheiro trocado e uma sacola contendo diversas joias: 28 anéis e 29 pares de brincos. Parte das peças ainda possuía etiquetas comerciais. Conforme o relato policial, os objetos poderiam estar sendo utilizados como moeda de troca na comercialização de drogas.
O imóvel apresentava condições precárias, com marcas de incêndio e ausência de portas e janelas. Segundo a PM, o suspeito residia em um dos cômodos com a convivente e um filho de oito anos. Os policiais relataram que os entorpecentes estavam expostos em local visível e de fácil acesso à criança.
Durante a ocorrência, outro homem chegou ao imóvel e foi abordado. Ele carregava uma nota de R$ 10, um pedaço de palha de aço e um canudo metálico, materiais associados ao consumo de crack.
O suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes apontados no boletim, incluindo tráfico de drogas, corrupção de menores e desobediência. Ele alegou aos policiais que as drogas seriam destinadas ao próprio consumo.
O homem, as testemunhas e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana para as providências cabíveis.
Veículo é arrombado e objetos são furtados
Ainda na noite de quarta-feira, por volta das 22h53, a PM registrou um furto qualificado na Travessa Carlos Krizanowski, no Centro.
Segundo a vítima, ela estava em um estabelecimento participando de uma confraternização com familiares. O veículo Volkswagen Gol havia sido estacionado no local e estava trancado. Uma bolsa foi deixada sobre o banco do passageiro.
Ao retornar ao carro, a vítima encontrou o vidro do lado do passageiro arrombado e a bolsa revirada. Do interior foram levados diversos cartões bancários e uma caixa de som da marca Nortox.
A equipe policial realizou buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos necessários.