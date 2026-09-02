Escolinha de Futsal de Jandaia do Sul inicia treinamentos no dia 8 de setembro

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Educação e Esporte e a Associação Esportiva Santa Maria Futsal, dará início no próximo dia 8 de setembro aos treinamentos da Escolinha de Futsal do município. O projeto teve grande adesão e registrou mais de 150 inscrições para esta etapa.

As atividades serão desenvolvidas nas categorias Sub-8, Sub-11 e Sub-14 masculino e Sub-15 feminino, contemplando crianças e adolescentes de diferentes faixas etárias. A iniciativa busca ampliar o acesso à prática esportiva e utilizar o futsal como ferramenta de integração, disciplina, convivência e desenvolvimento dos participantes.

Com a proximidade do início dos treinamentos, a orientação é para que pais e responsáveis acompanhem atentamente os grupos de WhatsApp, onde serão divulgados recados, orientações e informações referentes aos horários e ao funcionamento das atividades de cada categoria.

O PROJETO

A Escolinha de Futsal de Jandaia do Sul é uma parceria da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Departamento de Educação e Esportes com a Associação Esportiva Santa Maria Futsal. O projeto busca incentivar e fortalecer a prática esportiva desde as categorias de base, oferecendo às crianças e adolescentes um ambiente de aprendizado, integração e desenvolvimento.

Mais do que a formação esportiva, a escolinha contribui para a construção de valores como disciplina, respeito, responsabilidade, trabalho em equipe e convivência, aproximando esporte e educação e proporcionando novas oportunidades aos participantes.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Esportes, no Ginásio Osmar Panício.