Escola Cesar Lattes recebe ação de prevenção à obesidade em Jandaia do Sul

Atividade do Programa Saúde na Escola orientou estudantes sobre alimentação saudável
A Escola Cesar Lattes, em Jandaia do Sul, recebeu nesta quarta-feira (2) uma ação do Programa Saúde na Escola (PSE) voltada à alimentação saudável e à prevenção da obesidade.
A atividade foi realizada pela Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, e contou com a coordenação da enfermeira Eliane Ventura da Silva, responsável pelo programa. A palestra foi ministrada pela nutricionista Kely Bolonezi.
Durante o encontro, os estudantes receberam orientações sobre a importância de manter uma alimentação equilibrada, com o consumo de frutas, verduras, legumes e água, além da prática de atividades físicas.
A nutricionista também destacou os cuidados com o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, doces e salgadinhos, que podem contribuir para o desenvolvimento da obesidade e de outros problemas de saúde.
A iniciativa integra as ações do Programa Saúde na Escola, que promove a integração entre as áreas da Saúde e da Educação para levar informação, prevenção e cuidados aos estudantes da rede pública.
Segundo a proposta do programa, trabalhar a educação em saúde dentro das escolas é uma forma de incentivar hábitos que podem ser incorporados pelos alunos e suas famílias no dia a dia.
A ação realizada na Escola Cesar Lattes reforça o trabalho de prevenção desenvolvido pelo município e a importância de orientar crianças e adolescentes para escolhas mais saudáveis desde cedo.
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