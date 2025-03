Vice-prefeito de Jandaia do Sul participa do Encontro da Rede Conecta399 em Curitiba

O vice-prefeito de Jandaia do Sul, Inei Heckert, participou nesta terça-feira (11) do Encontro da Rede Conecta399, realizado no Teatro Guairinha, em Curitiba. O evento, organizado pela Secretaria de Estado do Planejamento, reuniu mais de 500 gestores municipais para discutir o acesso a recursos públicos e o desenvolvimento integrado do Paraná.

Durante o encontro, o secretário de Planejamento, Guto Silva, destacou a importância da Rede Conecta399 como uma ferramenta para aproximar os municípios do Governo do Estado, agilizando investimentos e fortalecendo a gestão pública. O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli e o diretor da AMP, Roberto Justus, reforçaram a relevância do planejamento estratégico para garantir investimentos eficientes nos municípios.

A programação contou com painéis sobre desenvolvimento municipal, planejamento público baseado em dados e controle de contas, além da posse dos secretários municipais e interlocutores da Rede Conecta399.