Marialva anuncia abertura de concurso com 47 vagas imediatas

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A Prefeitura de Marialva anunciou a abertura de um novo concurso público com 47 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais foram publicados nesta quarta-feira (5) e oferecem oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.834,40 a R$ 17.082,86, além de auxílio-alimentação de R$ 730.
As vagas contemplam cargos nas áreas administrativa, operacional e da saúde, abrangendo funções para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre as oportunidades estão cargos como auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas, agente administrativo, motorista, técnico em enfermagem, enfermeiro, médico, odontólogo, entre outros.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 10 de agosto e 3 de setembro. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 27 de setembro. O concurso será organizado pela Fundação FAFIPA.
De acordo com a Prefeitura de Marialva, o certame tem como objetivo reforçar o quadro de servidores municipais e ampliar a oferta de serviços públicos à população. Os interessados devem consultar os editais para conferir os requisitos específicos de cada cargo, o conteúdo programático, o cronograma completo e demais regras do processo seletivo.
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