Marialva anuncia abertura de concurso com 47 vagas imediatas
A Prefeitura de Marialva anunciou a abertura de um novo concurso público com 47 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os...
Luana Aniversariando
Luana faz 6 anos nesta quarta-feira (5). Os seus avós Cristiane é André,sua mãe Sol é Mateus deseja um feliz aniversário. .
Morador de Mandaguari é preso em flagrante por furto de fios na zona rural...
Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (4), acusado de furtar fios de uma propriedade localizada na Estrada...
Formação de ciclone extratropical reforça temporais e ventos fortes no Paraná
(Simepar) Nesta quarta-feira (5), a intensificação de um centro de baixa pressão sobre os países vizinhos aumenta a instabilidade sobre o Paraná, favorecendo a...
Caminhão tomba e atinge pedestres em Mauá da Serra
No dia 04 de agosto, por volta das 15:45, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um sinistro do tipo tombamento seguido de atropelamento...
Acidente envolvendo viatura da PM deixa três feridos
Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um veículo de passeio foi registrado na manhã desta terça-feira (04 de agosto), na região...