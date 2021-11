O acidente ocorreu aa tarde de sexta-feira (12) entre Londrina e Tamarana.

A viatura do DEPEN, uma Renault Master com placas de Curitiba, com dois presos e o motorista capotou por volta das 13h30, na altura do KM 63.

O motorista de 57 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. Já os presos 30 e 24 não se feriram.