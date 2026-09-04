Homem embriagado é atropelado próximo a hospital em Jandaia do Sul

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Um homem de 48 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta quinta-feira (3), na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região central de Jandaia do Sul.
A ocorrência foi registrada por volta das 19h53. A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizava o atendimento da vítima.
Segundo o relato do condutor, um homem de 67 anos que dirigia um Honda City, ele trafegava pela avenida nas proximidades do Hospital Nossa Senhora de Fátima quando ouviu um impacto no veículo. Ao parar para verificar o que havia acontecido, encontrou o homem caído na via e acionou imediatamente o socorro médico.
A vítima foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. Conforme a Polícia Militar, ela apresentava sinais visíveis de embriaguez e sofreu apenas escoriações leves. Por causa das condições em que se encontrava, não foi possível obter sua versão sobre o acidente naquele momento.
O motorista permaneceu no local e foi orientado pelos policiais quanto aos procedimentos legais. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado para registrar o caso.
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