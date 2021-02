“Venci a Covid”

A COVID-19 espalhou-se por todos os países, mudou nossas rotinas e não escolhe classe social ou idade. Quem teve COVID-19 relata que a doença abala tanto o físico quanto o emocional das pessoas.

“A COVID-19 me permitiu refletir mais sobre a fragilidade da vida”, contou o Sr. Plácido Caldas Filho de 78 anos. Precisamos cuidar uns dos outros. Faça a sua parte e juntos vamos vencer a pandemia.

Os profissionais do Departamento de Saúde reforçam a importância dos jandaienses continuarem usando máscaras, respeitando o distanciamento social e evitando aglomerações, mesmo com o início da vacinação. A cidade também conta com o Centro de Tratamento da COVID-19 (CTC), na Rua dos Patriotas, 943 (ao lado do Corpo de Bombeiros), que está adequadamente estruturado para realização de exames e atendimento de pacientes com sintomas do coronavírus.