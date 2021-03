Venceu a Covid

Vivemos o pior momento da pandemia da Covid-19. Vemos todos os dias famílias em luto devido a perda de familiares. As UTIs estão lotadas. Os depoimentos de quem sobreviveu a doença nos comovem a todo o momento.

O único caminho para mudarmos este cenário é contar com a conscientização de cada um de vocês.

Mesmo com o início da vacinação é fundamental que todos continuem usando máscaras, respeitando o distanciamento social e evitando aglomerações. Precisamos da colaboração de todos para reduzir o contágio da Covid-19.