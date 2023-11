Velhos conhecidos da Polícia são abordados com mala cheia de roupas novas durante a madrugada

A abordagem policial ocorreu às 4h da madrugada na Rua Luiz Vignole, no centro de Jandaia do Sul.

Conforme a Polícia Militar, durante patrulhamento foram avistados em via pública as pessoas conhecidas da equipe policial e que possuem diversos antecedentes pela prática de furto. Um deles carregava uma mala de cor preta e, todos ao avistar a viatura policial, mudaram a direção tentando retornar sentido contrário. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem e constatado que no interior da mala continha diversas camisetas, calças, bonés e shorts, todos novos, alguns ainda com etiquetas de preço, que indagados sobre a procedência dos produtos, todos responderam que teriam achado em via pública. Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim e repassado a polícia civil para possíveis providências.