Veículo Gol é furtado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h17 desta quarta-feira (10) na Rua Rotary, região do Ginásio de Esportes.

Após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando situação de furto de veículo, a equipe deslocou ao endereço onde em contato com a vítima este relatou que havia deixado o seu veículo VW Gol 1000 placas ENI 1J94, de cor branca, estacionado em frente à residência de parentes por volta das 19h15 e até por volta de 20h30 o veículo ainda estava no local, no entanto, por volta das 21h15 notou que havia sido furtado.

Diante das circunstâncias, pediu o registro da ocorrência e providências a respeito do fato. Como providência foram efetuadas buscas nas proximidades e repassado alerta de furto para demais equipes policiais da região no intuito de localizar o referido veículo.

Também foram levados documentos pessoais e cartão SUS que estavam em uma bolsa no interior do veículo.