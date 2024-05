Veículo é furtado na região da Sociedade Rural em Jandaia do Sul

Conforme a PM, entrou em contato com a Polícia Militar a pessoa que relatou que teria estacionado seu veículo em frente a Sociedade Rural de Jandaia do Sul, local onde estaria ocorrendo um evento, sendo um FORD/KA SE PLUS 1.0 HA C (BDR6B31) de cor cinza, por volta das 19h30 de sexta-feira 17/05/24 e ao retornar às 02h da madrugada notou que seu veículo teria sido furtado. Relatou ainda que dentro do veículo estariam seu notebook de marca Dell de cor preta e um celular J5 Samsung de cor preta.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada e as medidas cabíveis foram tomadas.