Veículo é encontrado depenado e queimado em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 15h47 desta terça-feira (21).

Conforme boletim da PM, foi repassado via COPOM que na Estrada dos Patos entre os municípios de Marumbi e Kaloré, a aproximadamente 1km da rodovia, um veículo estaria completamente carbonizado próximo a uma área de mata.

Ao chegar no local, populares indicaram o local onde o veículo estaria. O acesso para chegar no veículo é uma estrada sem cascalho e devido às chuvas estava com muita lama, impossibilitando o acesso de guincho para removê-lo.

O veículo, um VW Gol, sem placas e vidros, aparentemente foi totalmente desmanchado e queimado o restante.

