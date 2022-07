A Defesa Civil de Jandaia do Sul foi acionada às 5h12 da manhã desta segunda-feira (4) para prestar atendimento a uma vítima de acidente de trânsito na Avenida Tancredo Neves.

Um VW Gol acabou derrubando parte do muro e colidindo contra uma residência.

O condutor do veículo, de 83 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. Segundo os bombeiros ele estava consciente e orientado, apenas com um corte no rosto.