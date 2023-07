Veículo cai de ponte e pega fogo em Kaloré

Um carro Volkswagen Gol caiu de uma ponte e pegou fogo, ficando completamente destruído. No entanto, o motorista do veículo não foi encontrado.

Aconteceu na manhã deste sábado (22).

Segundo relatos de moradores da região da Estrada do Uru, o condutor do automóvel estava aparentemente procurando algum endereço quando passou sobre a ponte. Os vestígios indicam que ele freou o carro, porém acabou caindo dentro do córrego.

O Gol, com placa de Londrina, foi encontrado pelos moradores, completamente queimado. A Polícia Militar (PM) foi acionada e não há registro de furto ou roubo do veículo.

O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente e tentar localizar o motorista.