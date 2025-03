Várias ocorrências de Perturbação do Sossego de sexta para sábado em Jandaia. Um foi preso

Data do Registro: 28/02/2025 22:15:15 Endereço: RUA DOUTOR CLEMENTINO SCHIAVON PUPPI

A equipe policial militar compareceu no endereço da geração da ocorrência onde foi verificado que estava ocorrendo um som ao vivo e após conversar com responsável pelo local foi pedido para que o som fosse desligado.

O artista encerrou a música que estava cantando e foi desligado o equipamento sonoro. Foi orientado o proprietário do estabelecimento que em caso de novo chamado seriam tomadas as providências cabíveis, especificamente do que se refere à lavratura do termo circunstanciado e apreensão do equipamento sonoro.

Data do Registro: 01/03/2025 02:41:12 Endereço: RUA GABRIEL LOPES, ESMERALDA

Após solicitação relatando situação de perturbação de sossego, esta equipe deslocou até o local onde foi feito o contato com a vítima de 34 anos, que informou que vizinhos estariam perturbando seu sossego. No local foi abordado a pessoa de xxxx 31 anos, o qual ao ser verificado no sistema foi constatado TRÊS mandados de prisão em aberto em seu desfavor, diante dos fatos foi dado fiel cumprimento ao mesmo e encaminhado até a cadeia pública de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.

Data do Registro: 01/03/2025 03:00:53 Endereço: RUA JOÃO FRANCO DE SOUZA, VISTA ALEGRE

Após denúncia de perturbação do sossego, a equipe deslocou até o endereço supracitado onde foi identificado o proprietário da residência o Sr. xxxx 24 anos, que após orientações o mesmo desligou o rádio, o solicitante não se apresentou no local.

Data do Registro: 01/03/2025 03:47:55 Endereço: RUA GABRIEL LOPES

No local relatou a Sra xxx 48 anos que sua vizinha, de 40 anos, estaria em via pública defronte sua residência fazendo algazarras e falando alto perturbando o seu sossego, que o fato se repete com frequência, que solicitou um boletim de ocorrência e relatou procurar posteriormente a Polícia Civil para eventual representação criminal, sendo as partes orientadas e liberadas no local.

