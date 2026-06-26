Culto com a Preletora Valquíria

Meu Campinho será inaugurado neste sábado no Distrito São José
A Prefeitura de Jandaia do Sul convida a população do Distrito São José e das vilas rurais para a inauguração do Meu Campinho, neste...
Neste sábado tem a tradicional festa junina do Bela Vista do Cambira
A Comunidade São Pedro, no bairro Bela Vista do Cambira, realiza neste sábado (27), a partir das 19h, mais uma edição de sua tradicional...
Bombeiros do Paraná embarcam para missão de busca e resgate na Venezuela após terremoto
(AEN) O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) enviou nesta quinta-feira (25) dez bombeiros militares, dois cães de busca e cerca de 4...
Moradora do centro chama a Polícia após receber ameaça de vizinha
Uma moradora de 66 anos procurou ajuda da Polícia Militar após relatar estar sendo ameaçada pela vizinha, no centro de Jandaia do Sul. A...
Fiscalizações de trânsito resultam em apreensões de carro e motocicleta; acidente por falha nos...
A Polícia Militar de Jandaia do Sul registrou, na quinta-feira (25), três ocorrências relacionadas ao trânsito que terminaram com a apreensão de dois veículos...